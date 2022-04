Cláudio Castro escolhe candidato apoiado por Flávio Bolsonaro para desembargador do TJ do Rio

Foi escolhido o advogado e professor Vitor Marcelo Aranha Afonso para uma das cinco vagas no Tribunal de Justiça do Rio edit

247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), escolheu o advogado e professor Vitor Marcelo Aranha Afonso para uma das cinco vagas de desembargador do Tribunal de Justiça do estado.

Aranha Afonso entrou na lista tríplice em último lugar, após obter 100 votos.

De acordo com fontes que participaram do processo ouvidas pelo jornal O Globo, pesou a favor dele o apoio que o candidato recebeu do senador Flávio Bolsonaro (PL). Outro padrinho de candidatura que saiu vitorioso na escolha foi o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), que emplacou o ex-procurador do município André Luiz Mançano Marques.

Os outros três candidatos nomeados foram os promotores Humberto Dalla e Renata Silvares França Fadel (ambos pelas vagas do Ministério Público) e Eduardo Abreu Biondi, por uma das três vagas da OAB.

