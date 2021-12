Cláudio Castro liga para o governador da Bahia e coloca à disposição equipes de resgate do Corpo de Bombeiros do Rio

Apoie o 247

Agenda do Poder – O governador Cláudio Castro (PL) ligou nesta segunda-feira para o colega da Bahia, Rui Costa (PT), para prestar solidariedade aos baianos atingidos pela tempestade que castiga o litoral sul do estado.

Castro também ofertou ao governador da Bahia um helicóptero, 20 embarcações e uma equipe de elite do Corpo de Bombeiros do Rio, com 40 homens especializados no trabalho de salvamento e resgate.

Liguei para o governador da Bahia, @costa_rui, para prestar solidariedade aos moradores dos mais de 115 municípios afetados pelas chuvas. A população da Bahia pode contar com o @GovRJ. Estou colocando à disposição um helicóptero, 40 bombeiros e 20 embarcações a partir de amanhã. PUBLICIDADE December 28, 2021