“Claudio Castro mata a juventude preta pensando em dividendos eleitorais”, diz Tarcísio Motta

"Essa disseminação de uma ideologia que é típica do bolsonarismo e, por isso, Cláudio Castro é tão adepto dela, se baseia na tese de que segurança pública significa enfrentamento"

247 - O vereador do Rio de Janeiro e candidato a deputado federal, Tarcísio Motta (PSOL), participou do programa Giro das Onze, da TV 247, em que analisou a conjuntura política e eleitoral do Rio de Janeiro.

Ao comentar a violência policial e as sucessivas chacinas ocorridas no estado, Tarcísio Motta disse que “o debate da segurança pública está contaminado pela perspectiva do medo”.

“Essa disseminação de uma ideologia que é típica do bolsonarismo e, por isso, Cláudio Castro é tão adepto dela, se baseia na tese de que segurança pública significa enfrentamento. De que o enfrentamento é que trará resultados”, apontou o parlamentar.

Motta disse ainda que "Cláudio Castro usa do cargo e do poder que ele tem para matar a juventude pobre e negra nas periferias e favelas do Rio de Janeiro pensando nos dividendos eleitorais que ele terá”;

Nós deveríamos nos perguntar no que a vida das pessoas melhorou depois dessas operações policiais com tamanha letalidade. Nada. Não se resolve o problema.

