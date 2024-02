Cláudio Castro não irá à manifestação de Bolsonaro na Paulista

Apoie o 247

247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, confirmou que não participará da manifestação organizada para este domingo (25) na Avenida Paulista, em São Paulo, apoiada por Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada pelo colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.

Segundo o jornalista, Castro justificou sua falta devido a compromissos internacionais previamente agendados. Ele, que é filiado ao mesmo partido de Bolsonaro, o PL, embarcará para Portugal na noite desta sexta-feira (23), impossibilitando sua presença no ato político.

Seu compromisso na Europa envolve a participação em uma feira de turismo, que conta com o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ). Além disso, estão previstas discussões com representantes da TAP, companhia aérea portuguesa, sobre a expansão de voos no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, mais conhecido como Galeão.

