Cláudio Castro se divide e Bolsonaro pode optar pelos palanques de Garotinho e Crivella no Rio

247 - Jair Bolsonaro (PL) está irritado, segundo a Folha de S. Paulo, com o que considera falta de fidelidade por parte do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e tem sido estimulado a autorizar a formação de um palanque alternativo no estado.

Ainda não há uma segunda opção definida, mas pré-candidatos interessados no apoio de Bolsonaro se movimentam para criar aberturas em seus palanques para o chefe do governo federal poder atacar o ex-presidente Lula (PT) livremente.

Castro tem feito acenos a aliados do ex-presidente no Rio, em especial ao presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT), pré-candidato ao Senado. O governador ainda liberou ex-secretários a fazerem campanha para o presidenciável que preferirem. Max Lemos (Pros), um dos principais responsáveis pelo pacote de obras bilionário tocado pelo governo, por exemplo, pretende apoiar Lula.

Em negociações com prefeitos, Castro também tem deixado claro que quer o apoio de todas as lideranças, independente do presidenciável que apoiem.

A insatisfação de Bolsonaro também se deve ao articulador da pré-campanha de Castro, Rodrigo Abel, que deixou o PT em 2016 e já trabalhou nas gestões dos prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e de Niterói, Rodrigo Neves (PDT).

Cláudio Castro tem sido orientado a não atrelar tanto sua imagem a Bolsonaro.

O ex-governador Anthony Garotinho (União Brasil) e o ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) se articulam para receber o apoio de Bolsonaro.

