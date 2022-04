Cleitinho e Reginaldo Lopes lideram disputa ao Senado por Minas Gerais

Pesquisa do Instituto Ver aponta que o deputado estadual Cleitinho lidera com 14% das intenções de voto. Deputado federal Reginaldo Lopes registra 10% da preferência dos mineiros edit

247 - O deputado estadual Cleitinho (PSC) lidera a disputa por uma vaga no Senado por Minas Gerais com 14% das intenções de voto de acordo com pesquisa do Instituto Ver contratada pela rádio Itatiaia. Em seguida estão o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), com 10%; Alexandre Silveira (PSD), com 5%; o deputado Marcelo Álvaro Antonio (PL), com 4%; e Marcelo Aro (PP), com 3%.

Ainda segundo o levantamento, 39% dos eleitores mineiros não sabem ou não responderam em quem votariam para o Senado. Já outros 25% disseram que votarão em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos apresentados. A maior parte dos eleitores também desconhecem os candidatos que pretendem disputar a Casa Alta.

O deputado federal Marcelo Aro tem o maior nível de desconhecimento de seu nome (63%). Marcelo Álvaro Antônio, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro que foi exonerado em função do escândalo de candidaturas laranjas do PSL no estado, é desconhecido por 61% do eleitorado. O atual senador Alexandre Silveira é desconhecido por seis em cada 10 eleitores e aparece à frente de Reginaldo Lopes (56%) e Cleitinho (53%).

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas de forma presencial entre os dias 14 e 17 de abril e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) no dia 13 de abril com o número 05267/2022. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.

