Cliente de restaurante chama funcionários de ‘preto sujo’ e ‘negrinho’

247 - Dario Costa, que foi semifinalista de um reality show de culinária e é proprietário de um restaurante em Santos (SP), denunciou um caso de racismo contra seus funcionários. De acordo com ele, o cliente, de aproximadamente 50 anos, chegou ao restaurante com a esposa e o neto, e começou a tratar a equipe com grosseria.

“Começou dizendo que não queria ser atendido por uma mulher. Depois, promoveu diversos insultos racistas contra a galera da equipe chamando de ‘pretinho’, ‘preto sujo’, ‘negrinho’. Enquanto isso, comia e bebia no restaurante”, disse ele em entrevista ao G1.

O proprietário do restaurante afirmou que entrará com um processo por danos morais e que o cliente está proibido de frequentar o estabelecimento. O agressor tem o nome de José e sobrenome não foi divulgado, por orientação dos advogados de Dario.

“Quando ele partiu para algo generalizado, que todo mundo começou a ouvir, um outro cliente que estava na mesa ao lado partiu para cima dele. A situação era tão constrangedora que ele se sentiu ofendido”.