Cliente é condenado após chamar funcionários de 'preto sujo' , 'neguinho' e se recusar a ser atendido por uma mulher

247 - Um empresário foi condenado em dois processos, um criminal e outro cível, por injúria racial contra funcionários do restaurante do Dário Costa, que foi campeão de uma das edições do programa Mestre do Sabor e que fica localizado em Santos, no litoral de São Paulo.

Segundo apurado em reportagem do portal G1, o homem é acusado de ter chamado quatro profissionais que o atendiam no local de "preto sujo", "neguinho" e "crioulo". O empresário pode recorrer apenas na ação criminal.

O episódio de injúria racial contra os funcionários - sendo eles três homens e uma mulher - aconteceu no Restaurante Madê Cozinha Autoral, no bairro Boqueirão, em janeiro de 2020.

Na época, o dono do estabelecimento, Dário Costa, publicou um vídeo para expor sua indignação. Segundo Dario, o cliente, desde que chegou ao estabelecimento, tratou a equipe com grosseria. "Começou dizendo que não queria ser atendido por uma mulher. Depois, promoveu diversos insultos racistas contra a galera da equipe chamando de 'pretinho', 'preto sujo', 'negrinho'. Enquanto isso, comia e bebia no restaurante", explicou.

