Clientes denunciam que o 'golpe da fruta' continua no Mercado Municipal de SP

247 - Clientes do Mercado Municipal de São Paulo nessa quarta-feira (16), relataram que vendedores continuam aplicando o chamado "golpe da fruta", ao cobrar preços abusivos. As denúncias começaram a ganhar repercussão fora do estado de São Paulo no mês passado. Teve vendedor cobrando até R$ 100 por uma única unidade de fruta-do-conde, cinco morangos e 18 tâmaras.

Assistente social Maria Aparecida dos Santos, de 52 anos, afirmou que eles "não deixam de insistir para que o freguês compre". "Se você observar bem, o vendedor insiste de uma forma persuasiva até que você se renda e compre", disse ela, que gastou R$ 120 em uma bandeja com morangos, kiwis amarelos e maracujás pérola do Cerrado. Os relatos dela foram publicados no portal Uol.

"Ao sairmos com outras sacolas nas mãos, os vendedores de outras barracas pareceram até evitar nos oferecer frutas para degustação. O único que ofereceu começou de forma tranquila, mas foi só eu dizer que queria apenas 100 gramas da fruta que ele resolveu me deixar falando sozinha", acrescentou.

De acordo com o Procon-SP, essas violações aos direitos do consumidor são passíveis de multa que variam de R$ 20 a R$ 250 mil.

Os consumidores podem fazer uma reclamação oficial no site do órgão.

