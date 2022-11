Clientes saem no tapa por lugar na fila na inauguração da loja Shein, em São Paulo (vídeo)

Um top cropped pode sair mais barato que um lanche no McDonald´s no local edit

247 - Marca chinesa de roupas e acessórios que faz sucesso na internet, a Shein abriu neste sábado (12) a sua primeira loja física na América do Sul. Talvez pelo fato de seguir o formato pop-up (temporário), clientes pareciam mais ávidos que o normal para fazer compras num lugar onde um top cropped pode sair mais barato que um lanche no McDonald´s: R$ 21,90. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

As filas no Shopping Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo, começaram a se formar de manhã cedo, horas antes da abertura das lojas. Houve confusão generalizada dentro e fora da Shein, em disputas por peças de roupa, por espaço e pelo respeito à ordem de chegada.

Veja o momento da confusão:

🚨BRIGA: Correspondente da Choquei direto da loja da Shein, em São Paulo. pic.twitter.com/72iQX33qNw — CHOQUEI (@choquei) November 12, 2022

