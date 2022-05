CNJ suspende posse de juiz branco, que entrou como cotista para pardos e negros

Apoie o 247

247 - O ministro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Luiz Philipe de Mello Filho suspendeu cautelarmente a posse do advogado Tarcisio Francisco Regiani Junior como juiz substituto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) na vaga destinada a pardos e a negros.

O pedido foi feito pela Associação Nacional de Advocacia Negra, de acordo com a coluna de Ancelmo Gois, publicada nesta quinta-feira (19).

O advogado foi aprovado no 48º Concurso para Ingresso na Magistratura de Carreira do Tribunal de Justiça do Rio e seria empossado nesta quinta.

