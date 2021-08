CNMP adia julgamento que decidirá punição à força-tarefa da Lava Jato no Rio

247 - O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) adiou para 24 de agosto a votação que decidirá se membros da força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro serão punidos por suposta violação do sigilo de duas denúncias envolvendo os ex-senadores Romero Jucá e Edson Lobão (junto ao filho, Márcio). A informação é da coluna de Lauro Jardim, no Globo.

O colegiado atribuiu o adiamento a um imprevisto na intimação de um dos envolvidos no caso.

Em março deste ano, o MPF do Rio disponibilizou em seu site o conteúdo de duas denúncias ajuizadas contra Jucá e os Lobão por supostas irregularidades na construção da Usina Angra 3.

Por conta da violação, o promotor Rinaldo Reis Lima pediu que o CNMP delibere sobre a possibilidade de suspender por um mês os 11 membros da extinta força-tarefa da Lava Jato.

