CNN criminaliza manifestações antifascistas no Brasil e no mundo, diz deputada

247 - A deputada estadual Isa Penna (PSOL-SP) criticou a CNN Brasil pela cobertura dos protestos contra o fascismo, que ocorre neste domingo (31) na Avenida Paulista.

"A CNN está criminalizando as manifestações antifascismo em pleno fervor do mundo, em pleno inquérito contra as fakenews, em plenas manifestações antirracistas no EUA. A CNN está apoiando a polícia tacar bomba em um lado só. Estão sujando as mãos de sangue!", escreveu a parlamentar no Twitter.

A CNN Brasil mostrou várias cenas de briga entre manifestantes neste domingo (31), quando torcidas organizadas tomaram as ruas pedindo a democracia e criticando apologia a ditadura pela família Bolsonaro. A PM reprimiu com violência as mobilizações.

URGENTE!

A CNN está criminalizando as manifestações antifascismo em pleno fervor do mundo, em pleno inquérito contra as fakenews, em plenas manifestações antirracistas no EUA. A CNN está apoiando a polícia tacar bomba em um lado só.

Estão sujando as mãos de sangue! — Isa Penna (@IsaPennaPsol) May 31, 2020

