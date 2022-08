Coletivo Alvorada se solidariza com a TV 247 após censura do Youtube

Apoie o 247

ICL

247 - O Coletivo Alvorada, grupo de ativistas de esquerda de Belo Horizonte que se juntou para combater o Golpe de 2016, se solidarizou com a TV 247 nesta quinta-feira (11) pela remoção de dezenas de vídeos do canal pela suposta prática de "discurso de ódio". Os vídeos são trabalhos jornalísticos, que, em hipótese alguma, representam "discurso de ódio".

Pelo Twitter, o Alvorada publicou uma foto que mostra uma projeção com dizerem em apoio ao Brasil 247 e contra a censura.

Confira:

COLETIVO ALVORADA BH SE SOLIDARIZA COM A TV 247 E O JORNALISTA JOAQUIM DE CARVALHO pic.twitter.com/BO7hsX8cuN — Coletivo Alvorada (@ColetivoAlvora1) August 11, 2022





Em setembro de 2021, integrantes do Coletivo Alvorada entrevistaram o jornalista Joaquim de Carvalho, realizador do documentário “Bolsonaro e Adélio – Uma Fakeada no Coração do Brasil”.

