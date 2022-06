"Colocaram um chip no meu dente": casal quebra clínica odontológica em BH por desconfiar de "corpo estranho" (vídeo)

Segundo proprietária do espaço odontológico, em janeiro deste ano, paciente retornou pedindo extração de dente que estava em perfeitas condições edit

247 - A proprietária da clínica odontológica de Belo Horizonte que teve a recepção quebrada negou que tenha implantado qualquer tipo de chip na paciente Kênia Aparecida de Sá, de 27 anos. Nesta quarta-feira (8), a mulher e o marido danificaram vários objetos do local. A reportagem é do portal G1.

De acordo com a dona do espaço, que não quis se identificar, Kênia esteve na clínica em 2018, quando precisou colocar "um núcleo metálico e uma coroa total no dente". Em janeiro deste ano, a mulher retornou para extrair o dente afirmando que tinha um "corpo estranho" nele. Um dos dentistas disse que não retiraria o dente, porque ele estava perfeito.

No entanto, o casal insistiu e retornou depois de 15 dias, quando a mulher assinou um termo afirmando que queria a extração de toda forma – o que foi feito.

A proprietária disse que, dias depois, Kênia e o marido voltaram mais uma vez, "fizeram barraco" e falaram do chip. A Polícia Militar foi acionada e registrou um boletim de ocorrência.

Vídeo mostra ataque a clínica de BH por casal que alegou chip inserido em dentehttps://t.co/SeObNWqCQw pic.twitter.com/X0sSFXQypv — O Tempo (@otempo) June 10, 2022





Depois de meses, o casal retornou nesta quarta-feira (8) pedindo para falar com um dos representantes do local, que não estava. Durante a confusão, os dois teriam ameaçado funcionárias de morte.

Diante da situação, o prédio em que fica a clínica agora deve instalar uma catraca e itens de segurança.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que "houve um registro, em janeiro deste ano, feito por uma representante da clínica, e, pelo relato, a princípio, sem constatação de conduta criminosa".

Sobre a confusão desta quarta-feira, a polícia disse que instaurou inquérito para apurar os fatos e a investigação tramita na 2ª Delegacia de Polícia Civil Centro. "Sobre a intimação de envolvidos, a PCMG não divulga essas informações, nem de oitivas nem em relação a diligências a serem realizadas para não comprometer a investigação".

