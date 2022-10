Com 40% das urnas apuradas, Tarcísio tem 44% e Haddad 33%

No senado, Marcos Pontes lidera com 52,13% dos votos edit

247 - Com 40% das urnas apuradas, o candidato do Republicanos Tarcísio de Freitas lidera a disputa eleitoral para o governo de São Paulo com 44,37% dos votos.

Fernando Haddad, do PT, segue em segundo lugar com 33% dos votos.

Rodrigo Garcia, do PSDB, está em terceiro lugar com 18% dos votos.

Na disputa para o Senado, Marcos Pontes lidera com 52,13% dos votos, seguido por Márcio França, com 34% dos votos.

