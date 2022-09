Com 43%, Castro abre vantagem contra Freixo no segundo turno, diz Ipec

Apoie o 247

247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), abriu vantagem sobre o candidato Marcelo Freixo (PSB) em um eventual segundo turno na disputa pelo governo do estado, informa pesquisa do Ipec divulgada nesta terça-feira, 6, e encomendada pela TV Globo.

Castro foi de 38% para 43% e Freixo foi de 35% para 31%. Brancos e nulos foram de 17% para 16% e não sabe ou não respondeu foi de 11% para 10%.

