Com apenas sete pessoas na plateia, Witzel abandona evento com executivos nos EUA

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), protagonizou um fiasco nesta sexta-feira (28) na Câmara de Comércio dos EUA, em Washington. O que era para ser um dos tradicionais eventos "com investidores" na cidade, tornou-se um encontro de apenas sete pessoas à espera do governador que, ao saber do fracasso, sequer desceu do carro e foi para o aeroporto.

Ele pediu que o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Rio, Lucas Tristão, falasse em seu lugar. E aí sobraram seis pessoas. Uma delas represenante da empresa brasileira de lobby, a Patri; outra, da empresa de lobby-networking AmCham -sobraram quatro.

Das quatro pessoas restantes, nenhuma era "investidora", mas apenas executivos de multinacionais: Exxon, UnitedHealth Group (Amil), RELX e Apple -este último foi embora antes do início da palestra. Ficaram três para ouvir o secretário, .

Segundo a jornalista Marina Dias, da Folha de S.Paulo, o secretário não deu explicações sobre a ausência de Witzel e fez uma apresentação de cerca de uma hora sobre projetos do governo fluminense, principalmente na área de segurança.