Com apoio de Tebet e Ciro, PT aposta em crescimento de Lula em Minas

247 - Lideranças do PT avaliam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguirá ampliar sua votação em Minas Gerais no segundo turno, apesar do apoio do governador Romeu Zema (Novo) a Jair Bolsonaro (PL). “Pelas contas de petistas, Lula deve herdar 70% dos eleitores mineiros que votaram em Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) no primeiro turno, o que daria 1 milhão de votos a mais ao ex-presidente no estado”, diz a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Segundo a reportagem, o PT avalia que os ataques de Zema contra Lula e o apoio declarado do governador ao atual ocupante do Palácio do Planalto não estariam surtindo o efeito esperado pela campanha bolsonarista.

Em Minas, segundo maior colégio eleitoral do Brasil, Lula obteve 600 mil votos a mais que Jair Bolsonaro no primeiro turno.

