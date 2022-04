Com arma na mão, policial militar é suspeito de agredir mulher (vídeo)

O caso aconteceu em uma praça na cidade de Mariana, região Central de Minas. Armado, o homem também gritou "sai fora" com duas pessoas que se aproximaram do casal edit

247 - Um homem foi filmado na última sexta-feira (22) por suspeita de ter agredido a companheira em uma praça da cidade de Mariana, região Central de Minas Gerais. O homem foi identificado como sendo policial militar. Uma pessoa que passava na rua filmou as agressões. Imagens mostraram o homem armado puxando o braço da mulher, caída na calçada. O homem gritou "sai fora" com dois homens que se aproximaram do casal.

Testemunhas disseram ao portal G1 que o casal estava em um restaurante antes das agressões. A mulher se trancou lá dentro. O suspeito chutou a porta pedindo para que ela saísse de lá. Na praça, ele deu cotoveladas e empurrões na mulher.

A Polícia Civil informou que o "casal foi identificado e será intimado a comparecer em uma unidade policial para prestar esclarecimentos e, na oportunidade, será apurado se a vítima possui alguma lesão corporal passível de exame de corpo de delito".

Em nota, o 52º batalhão da PM, responsável pela região, afirmou que abriu processo administrativo para investigar a conduta do homem.

