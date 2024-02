Com atraso de 6 meses, governo Tarcísio entrega casas para vítimas das chuvas em São Sebastião

Apoie o 247

247 - O temporal que matou 65 pessoas no litoral norte de São Paulo, 64 na cidade de São Sebastião e uma em Ubatuba, vai completar um ano no dia 19 de fevereiro. O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) prometeu a construção em seis meses de apartamentos para as vítimas na cidade mais afetada.

O primeiro conjunto com 186 unidades no sertão de Maresias foi entregue somente neste sábado (3) pela CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Cada apartamento tem 44 metros quadrados, com sala, cozinha, dois quartos e um banheiro. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

O governo afirmou que outras 518 unidades em construção no bairro Baleia Verde, também na costa sul de São Sebastião, estarão disponíveis aos novos moradores no dia 19.

