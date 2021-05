Com aval de Lula, deputado Reginaldo Lopes topa candidatura ao governo de Minas

"A ideia é colocar o time na rua para candidatura ao governo mesmo", afirmou o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) em referência ao convite do ex-presidente Lula para ser candidato ao governo mineiro edit

247 - O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) afirmou ter conversado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aceitou ser candidato ao governo de Minas Gerais. A construção da candidatura foi tema de conversa em Brasília (DF), quando Lula esteve na capital. "Topei já. A ideia é colocar o time na rua para candidatura ao governo mesmo", afirmou. O relato dele foi publicado pela coluna Painel.

Membros do partido envolvidos nas conversas disseram que Lopes tem a simpatia de Lula, que o considera jovem e com bagagem política no estado.

Outros integrantes da sigla avaliaram que o PT poderia compor chapa com o prefeito Alexandre Kalil (PSD) ao governo. Mesmo para negociar eventual parceria, a legenda entende que é preciso lançar um nome.

O deputado não descartou formar alianças, mas pondera em relação ao prefeito. "É um bom comunicador e ficou do lado da ciência, mas ainda lhe faltam capacidade de gestão e criatividade para resolver problemas, teria que fazer uma revisão programática".

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.