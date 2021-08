Com aval do TRF-1, Colégio Militar de Juiz de Fora anuncia volta às aulas presenciais; prefeitura vai recorrer

A prefeitura da cidade diz que "o posicionamento do desembargador contraria a decisão do STF que reconhece a autonomia dos municípios para estabelecer medidas de combate à pandemia" edit

247 - Depois de o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) acolher pedido da União, o Colégio Militar de Juiz de Fora anunciou nesta segunda-feira (30) o retorno às aulas presenciais a partir de terça-feira (31).

"As aulas presenciais ocorrerão de maneira progressiva e híbrida, inicialmente, com alunos do 2º e 3º anos do Ensino Médio e estudantes do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental", disse a instituição à imprensa.

A prefeitura da cidade, comandada por Margarida Salomão (PT), informou que irá recorrer da decisão. "A Prefeitura de Juiz de Fora informa que irá recorrer na Justiça da decisão monocrática sobre a possibilidade de volta às aulas presenciais no Colégio Militar. Na nossa visão, o posicionamento do desembargador contraria a decisão do STF que reconhece a autonomia dos municípios para estabelecer medidas de combate à pandemia. Cabe destacar que o foco da discussão não é a autonomia dos colégios militares, mas sim o enfrentamento à pandemia já que é na rede hospitalar municipal que é feita a assistência aos afetados pela crise sanitária".

