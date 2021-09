Com chapa achada no lixo, catador improvisa banca de lanches, é humilhado e recebe apoio por vaquinha

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Na última quarta-feira (22), o mecânico que decidiu virar catador Odorico Luiz Rocha, 23, encontrou no lixo de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, uma chapa de lanches. Diante do objeto, "Dorico", como é conhecido, quis passar a empreender com uma banca de lanches, segundo o G1.

Após testes em casa, ele percebeu que a chapa funcionava. Incentivado pela esposa, Hellen, com quem teve três filhos e espera o quarto, Dorico fez a limpeza do equipamento e improvisou uma barraca de lanches na porta de sua casa com tijolos e um armário velho.

A reação das redes sociais a seu negócio, porém, foi negativa. “Só pode estar de sacanagem! Coé, Dorico!”, “você nunca vai vender nada!”, “vai ser hambúrguer com ratazana!”, diziam os comentários.

PUBLICIDADE

Dono de uma pizzaria vizinha que viu a barraca e leu os ataques., Carlos Alberto Soares decidiu ajudar o rapaz. “Ninguém merece passar por uma humilhação dessa”.

Com a ajuda do amigo Gabriel Borges, Carlos abriu uma vaquinha na internet, que arrecadou em poucas horas quase R$ 3 mil para Dorico.

PUBLICIDADE

Com a verba, já na sexta-feira (24) o jovem reinaugurava sua banca, agora feita com lona, uma chapa profissional, equipamentos e aventais.

A barraca do Dorico funciona na Avenida Abílio Augusto Távora 4.767, Valverde, Nova Iguaçu.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: