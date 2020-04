Com coronavírus, Witzel teve contato com toda a cúpula do governo do Rio recentemente

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, se encontrou com o vice-governador, Cláudio Castro, e com o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, além de ter mantido contato com assessores edit

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi diagnosticado com coronavírus nesta terça-feira (14). A notícia gerou apreensão no segundo escalão do governo do Rio.

Nos últimos dias, Witzel se encontrou com o vice-governador, Cláudio Castro, e com o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis.

No Palácio Guanabara, o uso de máscaras era facultativo, e as reuniões com assessores ocorriam normalmente.

