Com Covid-19, Monique, mãe do menino Henry, tem 5% do pulmão comprometido

247 - Monique Medeiros da Costa e Silva, mãe do menino Henry Borel e investigada pela morte da criança, diagnosticada com Covid-19, segue isolada Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após passar por tomografia, laudo médico concluiu que Monique tem 5% dos pulmões comprometidos pelo coronavírus.

"A extensão do acometimento do parênquima pulmonar é de 5%", diz treco do laudo. A área afetada é o lobo inferior esquerdo do pulmão.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), ela passa bem: "a interna Monique Medeiros foi encaminhada, nessa terça-feira ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, por recomendação médica, para a realização de exame de tomografia, após diagnóstico positivo para Covid-19. A mesma passa bem e já retornou ao Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho, no Complexo de Gericinó, onde continuará isolada e recebendo o acompanhamento médico devido".

