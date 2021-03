Com covid-19, senador Major Olímpio está em estado grave

Sputnik – O senador Major Olímpio (PSL-SP), de 58 anos, voltou a ser entubado na UTI do hospital São Camilo, em São Paulo. O estado do parlamentar é grave, mas estável.

A informação foi divulgada pelo portal UOL, com base em uma fonte do gabinete do senador.

Olímpio foi entubado pela primeira vez no último sábado (6). Na terça-feira (9), com a melhora do quadro, deixou de precisar do equipamento, mas, logo no dia seguinte, voltou a piorar e passou novamente pelo procedimento, ainda de acordo com o portal.

Além de Olímpio, outros dois senadores também foram diagnosticados com COVID-19 recentemente: Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Lasier Martins (Podemos-RS).

​Desde o início da pandemia, outros dois senadores que também tiveram a doença morreram por complicações. Arolde de Oliveira (PSD-RJ), de 83 anos, faleceu em outubro de 2020. E José Maranhão (MDB-PB), de 87 anos, morreu em fevereiro deste ano.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.