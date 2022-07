Com Datena fora do páreo, Tarcísio anuncia pré-candidatura do ex-ministro Marcos Pontes ao Senado

Apoie o 247

247 - O ex-ministro Tarcísio Freitas (PL), escalado por Jair Bolsonaro para disputar o governo de São Paulo, anunciou a pré-candidatura de Marcos Pontes (PL) , ex-ministro da Ciência e Tecnologia, ao Senado em sua chapa. A decisão de ter o ex-ministro astronauta na chapa foi tomada após o apresentador José Luiz Datena desistir da disputa.

“Marcos Pontes será nosso pré-candidato ao Senado. Ou seja: time Jair Bolsonaro completo”, disse Tarcísio no sábado (23), durante um evento em Bauru, no interior paulista, de acordo com o jornal O Globo.

Tarcísio também usou o Twitter para reforçar a pré-candidatura de Pontes. "Anuncio que nosso 1º astronauta, o menino de origem humilde, que acreditou em um sonho e levou a bandeira do Brasil onde ela ainda não tinha chegado, vai alçar um novo voo. Será pré-candidato ao Senado Federal", postou.

