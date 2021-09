Com desinformação, padre faz terror psicológico e convoca fiéis para atos bolsonaristas (vídeo)

Pároco de Cruzeiro, São Paulo, diz que Brasil “sofre séria ameaça do comunismo”, que “acabará com celebração de missas”, pois “Lula já falou que vai calar padres e pastores” edit

Revista Fórum - O padre Alessandro Henrique das Chagas, que é pároco de uma igreja no município de Cruzeiro, no interior de São Paulo, convocou fiéis para os atos golpistas do presidente Jair Bolsonaro durante uma missa, usando informações falsas e alarmantes, promovendo um verdadeiro terrorismo psicológico em quem assistia à celebração com seu discurso delirante e paranoico.

“Nós sofremos uma ameaça séria da entrada do comunismo no nosso país. Comunismo significa na prática: falta da sua liberdade, falta da sua propriedade particular, falta da sua privacidade. Precisamos tomar muito cuidado com essa questão do comunismo. Se o problema fosse a esquerda fazer o que vinha fazendo nos outros governos, que é roubar, tudo bem. Eles iam roubar até que o dinheiro ia acabar. Só que a questão não é essa… Se o comunismo entra no nosso país, pelas portas que eles estão querendo entrar, é a perda da nossa liberdade, é a nossa condição de poder de celebrar a missa (que está ameaçada). Se o comunismo entrar, sabe quando vocês vão poder erguer os braços e falar ‘oremos’? Isso vai acabar! O candidato que aparece na frente das pesquisas, ele já falou, que se ele voltar à Presidência ele vai botar os padres e os pastores em seus devidos lugares, ou seja, vai calar a boca de todos nós”, falou o religioso.

