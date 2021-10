Com dificuldades no Rio, Freixo tenta aproximar PSB e PT em São Paulo para exigir reciprocidade

Em jantar com Fernando Haddad, o pré-candidato a governador do Rio prometeu tentar convencer Márcio França, o nome do PSB na disputa, a se compor com o PT nas próximas eleições ao Palácio dos Bandeirantes edit

Do Agenda do Poder - Abalado pelo desgaste decorrente do voto contra a PEC 5, que aumentaria o controle da sociedade sobre o Ministério Público, o deputado Marcelo Freixo foi para São Paulo tentar ajudar a aliança entre o PSB e o PT no estado. Jantou com o pré-candidato Fernando Haddad, a quem prometeu tentar convencer Márcio França, o nome do PSB na disputa, a se compor com o PT nas próximas eleições ao Palácio dos Bandeirantes.

É reduzida a possibilidade de um acordo no primeiro turno, mas, se conseguir, Freixo teria mais um argumento para exigir reciprocidade no Rio, onde parte expressiva do PT, liderada pelo vice-presidente Washington Quaquá, prefere garantir vários palanques a Lula, sem a formalização de aliança com PSB.

