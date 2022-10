Com eleições para deputado federal, Rio terá seis novos vereadores; veja quem são

Apoie o 247

247 - Com a definição da bancada do Rio na Câmara dos Deputados, a Câmara de Vereadores do município também sofrerá mudanças. Dos 17 vereadores que também foram candidatos nestas eleições, seis foram eleitos para o Congresso e seus suplentes irão assumir os mandatos: Chico Alencar (PSOL), Tarcísio Mota (PSOL), Lindbergh Farias (PT), Luciano Vieira (Avante), Laura Carneiro (PSD) e Reimont (PT).

Dos seis novos vereadores a partir da legislatura de 2023, quatro são de esquerda: Mônica Cunha (PSOL), Luciana Boiteux (PSOL), Luciana Novaes (PT) e Edson Santos (PSB). Completam a lista Jorge Pereira (Avante) e Prof. Célio Lupparelli (DEM).

Com a entrada de mais duas mulheres, a bancada do PSOL no município passa a ser composta por maioria feminina: Luciana Boiteux, Mônica Benício, Mônica Cunha e Thaís Ferreira.

“Vamos levar as pautas das mulheres para o centro dos debates na Câmara dos vereadores”, afirma Luciana Boiteux. Segundo ela, seu mandato será de continuidade e compromisso com as pautas dos direitos das mulheres, em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, em especial dos ambulantes, da educação pública de qualidade e valorização dos profissionais da área, da defesa da saúde pública, principalmente para as mulheres, do direito à cidade e à cultura, entre outros temas que integram seu ativismo junto aos diversos movimentos sociais.

