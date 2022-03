Com fêmur fraturado, FHC pode passar por cirurgia

O ex-presidente está internado no Hospital Albert Einstein e passa bem edit

247 - Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com uma fratura no fêmur, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) passa bem e médicos avaliam a necessidade de uma cirurgia, segundo o jornal O Globo.

Ainda não foi divulgado como a fratura ocorreu.

