Com fim do auxílio emergencial, moradores de Mesquita, no Rio, fazem fila por comida

247 - Famílias do bairro da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense, relatam dificuldades para suprir as necessidades básicas pela falta de renda. A única instituição que atua no apoio à população local é o Instituto Mundo Novo, um projeto de educação infantil, cultura e alimentação comunitária. Desde o começo de janeiro, todos os dias, as pessoas formam uma fila na porta da entidade em busca de comida. Os relatos foram publicados pelo portal G1.

"É uma fila da fome", disse Bianca Simãozinho, fundadora do Instituto Mundo Novo. "Não só a fila, como os telefones não param de tocar. As nossas redes sociais, as pessoas pedindo ajuda. Os pedidos de ajuda não param de chegar. São famílias que vivem em casas insalubres, famílias numerosas, com muitas crianças", acrescenta.

Desempregada há sete meses por causa da pandemia, Amanda do Nascimento, teve o bolsa família bloqueado há um ano. "Sobrevivo com a ONG, que todo mês ajuda com uma cesta básica e uma prima minha que de vez em quando ajuda como pode. Mas tem dia que não tem as coisas dentro de casa, tá complicado. Emprego no momento não está tendo. A gente procura, manda currículo, mas ninguém chama", conta.

