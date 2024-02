Com fim do recesso, STJ deve decidir sobre homologação da delação de Ronnie Lessa

Apoie o 247

247 - Esta semana marca um momento de grande expectativa para o caso Marielle Franco. Com o retorno do recesso judiciário, os olhares se voltam para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), aguardando possíveis novidades que poderão surgir a partir de uma decisão crucial. O protagonista desse capítulo é o ministro Raul Araújo, responsável por relatar a homologação da delação premiada de Ronnie Lessa, executor do brutal assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes.

Apesar de estar autorizado a decidir monocraticamente, informações sobre o perfil do ministro indicam uma possível escolha de submeter a delação de Lessa à Corte Especial do STJ, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A Corte Especial, composta pelos 15 ministros mais antigos do STJ, tem a incumbência de julgar ações penais contra governadores e outras autoridades com foro privilegiado.

