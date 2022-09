Com folga, Casagrande lidera disputa ao governo do ES com 56%, diz Ipec

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) está na liderança para o governo do Espírito Santo, aponta pesquisa do Ipec divulgada nesta sexta-feira, 2. Pesquisa foi encomendada pela TV Gazeta.

Ele é seguido por Carlos Humberto Manato (PL), candidato de Jair Bolsonaro (PL) que fez parte do sinistro Esquadrão da Morte, a Scuderie Le Cocq, com 19%.

Em seguida aparecem Audifax Barcelos (Rede) e Guerino Zanon (PSD), com 5%; Capitão Vinícius Sousa (PSTU), com 3%; e Aridelmo (NOVO) e Claudio Paiva (PRTB), com 1%.

Brancos e nulos somam 5%, enquanto 6% dos eleitores não sabem em quem votarão ou preferiram não opinar.

A pesquisa ouviu 800 eleitores entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro em 26 cidades capixabas, e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04768/2022.

Senado: Magno Malta e Rose de Freitas empatados

Magno Malta (PL) e Rose de Freitas (MDB) estão tecnicamente empatados nas intenções de voto para o Senado no Espírito Santo com 27%. Mas, esse ano, apenas um senador será eleito por estado.

Eles são seguidos por Erick Musso, com 5%; Carone, com 4%; Nelson Junior e Coronel Lugato, com 3%; Antonio Bungenstab e Gilberto Campos, com 1%; Filipe Skiter, com 0%. Brancos e nulos somam 11%, enquanto 19% dos eleitores não sabem em quem votarão ou preferiram não opinar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.