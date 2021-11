Com gritos e socos, mulher consegue se livrar de estuprador que invadiu cabine de provador

Apoie o 247

247 - Cinco dias após ter ficado sem voz e completamente trêmula, sob ameaça de estupro, Fernanda Aparecida Silva conta que seu foco agora é ajudar a polícia a encontrar o suspeito. Nesta terça-feira (16), ela prestará depoimento e já reuniu provas e todos detalhes que resgatou da memória sobre a violência sofrida na semana passada.

Apesar da torrente de sentimentos e da forte reação física provocada pelo medo extremo, que a deixou sem voz por alguns minutos durante o ataque, ela pôde relatar ao jornal Globo, segundo reportagem do portal Extra, como tudo aconteceu e como se livrou do agressor com um soco após se debater muito sem conseguir se desvencilhar.

"Eu estava encurralada na cabine, me debatendo porque ele é muito grande, ele tentava tirar a minha calça mas não conseguia porque estava bem apertada. Uma hora, ele arrebentou o botão, e colocou a mão por dentro da minha calcinha. Eu não conseguia falar, a voz não saía. Não sei de onde tirei forças para dar um murro no peito dele. No mesmo momento, eu finalmente recobrei a voz e falei "Sai daqui, seu nojento, vou gritar".

Foi aí, de acordo com ela, que ele saiu andando calmamente e ainda a chamou de louca. As imagens, com a ajuda das observações de Fernanda, mostram que se trata de um homem branco ("bem gordo e bem alto"), cerca de 1,80 e 100 quilos, com óculos ("grossos, tipo fundo de garrafa"), que usava camiseta rosa, bermuda vinho e máscara preta. A descrição feita por Fernanda ganha mais nitidez com imagens de câmeras da rua onde fica a loja, em que ele aparece caminhando antes de entrar em seu estabelecimento. Nelas, é possível vê-lo de forma mais clara: "Ele tem duas entradas e o restante do cabelo é bem curtinho como se tivesse passado máquina", conta a jovem, que conseguiu montar o próprio negócio depois de uma vida dura de trabalho que começou aos 13 anos, como babá e faxineira, passando ainda por ajudante de ótica e vendedora de um grande magazine.

Fernanda conta que, assim que ele saiu, continuou sem ação por um tempo. Sem entender como aquilo tinha acontecido na pequena cidade onde nasceu, no Sul de Minas Gerais, numa família de cinco irmãos, três deles homens. Quando se viu sozinha de novo na loja, começou a tremer ainda mais forte com a descarga da adrenalina e caiu em prantos. Só começou a melhorar e a pensar no que tinha que fazer ao tomar um ansiolítico. Foi quando ligou para a companheira e pediu ajuda.

