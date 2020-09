Com impasse na Justiça, Colégio Militar de BH retoma atividades presenciais nesta segunda-feira

O Colégio Militar de Belo Horizonte retomou as atividades para o ensino médio nesta segunda-feira. Os alunos voltavam à escola, nesta manhã, mesmo com decisão judicial que proibiu o retorno dos professores às aulas presenciais edit

247 - O Colégio Militar de Belo Horizonte (MG) retomou as atividades para o ensino médio nesta segunda-feira (21). Os alunos voltavam à escola, nesta manhã, no bairro São Francisco, na Região da Pampulha, mesmo com decisão judicial que proibiu o retorno dos professores às aulas presenciais. A reportagem é do portal G1.

A decisão da Justiça Federal de proibir a volta de professores às atividades presenciais da instituição foi publicada na última sexta-feira (18). O regime de teletrabalho deve ser mantido para todos os professores, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, acrescenta a reportagem.

A decisão atende a um pedido do fim de agosto do Sindicato dos Trabalhadores Ativos Aposentados e Pensionistas no Serviço Público Federal de Minas Gerais (Sindsep-MG).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.