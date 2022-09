Com internet ilimitada, Maricá lança 1ª Telecom em PPP do Brasil

Codemar inicia a distribuição de 35 mil chips para conexão gratuita com rede 4.5G a estudantes, professores e funcionários do ensino municipal edit

Apoie o 247

ICL

A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), lançou nesta quinta-feira (1) a Maricá Telecom, com a entrega de chips de acesso ilimitado à internet a alunos da Escola Municipal Caic Elomir Silva, em São José de Imbassaí. A operadora de dados móveis inicia as atividades com serviço de internet 4.5G gratuita, no primeiro momento, para estudantes e professores das escolas da rede municipal de ensino, posteriormente para outros servidores. Até novembro, serão distribuídos 35 mil chips em todas as 65 escolas municipais, que receberam tablets da Secretaria de Educação para auxiliar na inclusão e no desenvolvimento da cultura digital entre os alunos.

O prefeito Fabiano Horta celebrou o lançamento da Maricá Telecom, projetando o crescimento da operadora nos próximos anos, como um modelo de inclusão digital na educação que servirá de exemplo no âmbito nacional.

“Essa empresa é uma aposta no futuro. Estruturamos a ideia acreditando que só faz sentido existir um projeto como esse, com um sonho de conectividade, se ele for para servir a população. É por isso que esse chip ilimitado será colocado hoje nos tablets dos alunos, para que possam desenvolver o conhecimento, o saber, a pesquisa, para que sejam seres humanos que se desenvolvam ao máximo e contribuam com a cidade. Essa é a liga que queremos dar a Maricá, trazendo a realidade tecnológica. Essa iniciativa é única no Brasil e não é uma afirmação com a intenção de nos vangloriarmos de que somos melhores, mas com um desejo de que isso se espalhe para o Brasil inteiro. Vamos construir, a partir de Maricá, essa referência”, definiu Horta.

O presidente da Codemar, Olavo Noleto, explica que a Maricá Telecom nasce como uma PPP, um consórcio entre a companhia de desenvolvimento da cidade e a iniciativa privada. "É um arranjo que estabelece um novo eixo econômico para Maricá. O universo Telecom cresce assustadoramente no país e no mundo. Maricá precisa fazer parte disso! Estamos oferecendo agora os primeiros produtos da Maricá Telecom. Os chips serão usados para colocar nos tablets dos alunos da rede municipal, com um serviço modelado, que será, posteriormente, fornecido para todo Brasil. Um serviço de uma empresa maricaense, que entra definitivamente para o mercado de dados móveis e de celular. Esse trabalho junto às escolas é o início, o embrião da Maricá Telecom", enaltece Noleto.

Nesta primeira fase, até o fim de setembro, está prevista a distribuição de 12,5 mil chips. Nos dois meses seguintes, outras 22,5 mil pessoas receberão o equipamento de conectividade. A secretária de Educação, Adriana Costa, diz que ter uma empresa da cidade, que já nasce fornecendo um produto essencial para educação local, é um privilégio e lembra que no próximo ano o benefício também será estendido aos universitários que residem em Maricá.

"A Maricá Telecom representa a verdadeira inclusão digital de todos os nossos alunos e de todos os nossos profissionais de educação. A gente quer que essa inclusão seja educacional e envolva não só a nossa rede, mas todos os estudantes da cidade. É um desafio muito grande porque a inclusão digital é uma inovação imensa. Vamos ampliar para os universitários, não só aqueles do Passaporte Universitário, mas os estudantes de universidades públicas e particulares que moram em Maricá. Vamos atender todos os alunos da educação básica, os profissionais da educação e, depois, vamos partir para a educação universitária", pontua.

Dados ilimitados em todo território nacional

Os usuários da Maricá Telecom terão cobertura em todo território nacional com uso das linhas de transmissão da operadora TIM. Em áreas rurais, mais afastadas, onde a rede não chega, poderá ser acionado o sinal via satélite operado em convênio com a empresa OLS – Ocean Link Solutions. Os chips que começaram a ser distribuídos aos estudantes, segundo o diretor de Planejamento da Codemar, Hamilton Lacerda, darão acesso a um pacote de dados ilimitado de internet com alta velocidade.

"Os estudantes, professores e profissionais da educação poderão usar o serviço, não só no ambiente da escola, mas também em casa e até em outras cidades quando forem viajar. Estamos trabalhando para entregar uma cobertura bem abrangente, que vai operar entre o 4G e o 5G", explica.

Abrangência para outros servidores municipais

Está programado para outubro o início de funcionamento definitivo do call center da Maricá Telecom. De acordo com Hamilton Lacerda, o serviço vai atender os usuários, tirar dúvidas e colher sugestões.

"Estamos em diálogo com o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Fazenda para o lançamento de uma ata de serviços para a compra de mais tablets. Eles serão disponibilizados aos agentes comunitários, profissionais da saúde, guardas municipais e demais profissionais da estrutura da administração municipal. Todos terão chips com pacote de dados ilimitado de internet. Nesta segunda fase, ampliaremos ainda mais a abrangência da Maricá Telecom", adianta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.