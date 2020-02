Com o apoio de Suplicy, bloco da Cracolândia desafia PM e coloca o cortejo na rua

Raphael Escobar, um dos organizadores do bloco, garantiu que o cortejo seria realizado mesmo com a proibição da PM. "É o momento que todo mundo esquece que eles são usuários de crack. Todo mundo deixa de falar sobre o crack e fala das qualidades que essa galera tem. São as outras histórias sendo contadas que não são as do crack”, afirmou. Assista ao vídeo edit

247 - Os organizadores do Blocolândia, bloco formado por dependentes e ex-dependentes químicos, trabalhadores e servidores (estaduais e municipais) que atuam na região da Cracolândia, decidiram não acatar a proibição da prefeitura e da Polícia Militar. Eles colocaram o cortejo na rua na tarde desta sexta-feira (21). Mais de 100 pessoas acompanharam o cortejo.

Segundo relato da Revista Forum, Raphael Escobar, um dos organizadores do bloco, garantiu que o cortejo seria realizado mesmo com a proibição. “É a hora que a Cracolândia sai para andar no território da Luz, passa na frente aos vizinhos que normalmente acham que eles têm que sair de lá, e os vizinhos dançam com eles. Passa na frente dos centros culturais do território, que normalmente não deixam eles entrarem. É o momento que todo mundo esquece que eles são usuários de crack. Todo mundo deixa de falar sobre o crack e fala das qualidades que essa galera tem. São as outras histórias sendo contadas que não são as do crack”, afirmou.