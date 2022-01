Com ômicron, estado de SP tem aumento de 30% em internações por Covid

O aumento “é bastante significativo”, de acordo com o coordenador do Comitê Científico do governo estadual, João Gabbardo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Diante do aumento de casos de Covid-19 no Brasil, com a chegada da variante ômicron, o estado de São Paulo, epicentro da pandemia no País, teve aumento de 30% em novas internações pela doença. De acordo com reportagem do Uol, os novos hospitalizados pela doença aumentaram de 425 para 552 na primeira semana do ano.

Em dezembro, São Paulo registrou o índice mais baixo de novas internações por Covid-19, com 277 novos pacientes. Esta semana já é a terceira seguida em alta. O Comitê Científico do governo paulista destacou que, apesar de estar longe do pico, existe uma tendência progressiva de expansão.

O coordenador do Comitê, o médico sanitarista João Gabbardo, destacou que o aumento das hospitalizações em 30% em uma semana “é bastante significativo, mas em números absolutos não coloca em risco a capacidade de atendimento que a rede de hospitais de São Paulo pode apresentar à população”.

PUBLICIDADE

São 26,6% das UTIs (unidades de terapia intensiva) de Covid-19 e 25,2% das enfermarias, segundo o Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).

De acordo com a secretaria estadual, a variante ômicron corresponde entre 60% a 65% dos casos. “Como a transmissibilidade [da ômicron] é muito alta, temos visto que a curva de internações sobe rápido, mas também desce rápido. O que estamos acompanhando é se, neste aumento, o sistema público seguirá tendo capacidade de comportar os casos, o que hoje é uma realidade", disse Gabbardo.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE