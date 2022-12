Com pouca experiência no jogo político, Tarcísio terceiriza escolha de comando de estatais paulistas

Apoie o 247

247 - Diplomado nesta segunda-feira (19), o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), vai contratar uma empresa de headhunter (uma espécie de caçadora de talentos) para recrutar profissionais no mercado para o comando de estatais de São Paulo.

De acordo com a jornalista Bela Megale, em sua coluna no O Globo, entre as empresas que terão presidentes com esse perfil estão a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e o Metrô.

Segundo reportagem da Veja, o ex-titular da Infraestrutura do governo Bolsonaro “começa a vivenciar as agruras de, com pouca experiência no jogo político, ter de montar um governo prometido aos eleitores como de renovação em um reduto administrado por trinta anos pelo mesmo partido, o PSDB, e onde as forças políticas estão bem consolidadas”, destaca a revista.

