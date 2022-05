Com previsão de ser a noite mais gelada do ano, PM promove reintegração de posse de prédio na Rua Augusta, no Centro de SP

Moradores protestam e alegam que no local residem famílias com crianças edit

247 - A Polícia Militar dá seguimento nesta terça-feira (17) uma reintegração de posse na Rua Augusta, no Centro de São Paulo. Nove viaturas da PM, e três do Choque estão no local, além do Corpo de Bombeiros, de acordo com o portal G1.

O pedido de reintegração foi feito pelos donos do Baixo Augusta Hotel e tramitava desde o início do ano no Supremo Tribunal Federal, que chegou a barrar a ação em janeiro, mas depois autorizou. A Defensoria recorreu. Entretanto, em decisão da semana passada, a ministra Carmen Lúcia autorizou o cumprimento da reintegração.

No prédio, os moradores protestaram contra a decisão judicial e alegam que no local moram famílias com crianças e que eles não têm para onde ir.

A reintegração de posse aconteceu um dia antes da previsão de frio intenso na cidade de São Paulo, quando a temperatura pode chegar a 6ºC.

Durante a ação, uma mulher grávida de 20 anos precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Segundo os moradores, ela entrou em trabalho de parto. Ainda não informações sobre seu estado de saúde e do bebê.

