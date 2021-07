Com publicação sobre abandono por aliados de Bolsonaro, Queiroz tenta ganhar um cargo

O ex-assessor de Flávio Bolsonaro está insatisfeito com as finanças da família e quer ganhar algum cargo de seus antigos aliados edit

247 - Por meio da publicação no final de semana no Facebook em que reclama de ter sido abandonado por aliados de Jair Bolsonaro, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) Fabrício Queiroz enviou um recado ao clã-bolsonarista: ele quer ajuda para conseguir um novo emprego, segundo Juliana Dal Piva, do UOL.

De acordo com a jornalista, Queiroz tem se queixado pelo "abandono" por parte de seus antigos aliados bolsonaristas e há tempos reclama da situação financeira da família, apesar de receber R$ 9,5 mil líquidos do estado do Rio de Janeiro por ser policial aposentado.

O ex-assessor também está insatisfeito por atuar somente nos bastidores da política.

