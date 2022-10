Com racha no partido, presidente do União Brasil fluminense vai declarar apoio a Lula

Apoie o 247

Agenda do Poder - O presidente do diretório do União Brasil no Rio de Janeiro, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, anunciou que irá declarar apoio formal à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República, na próxima segunda-feira (10).

A declaração de alinhamento à empreitada petista ocorreu minutos após Waguinho ter se encontrado com o senador Flávio Bolsonaro e com o governador reeleito Cláudio Castro (ambos do PL), na qual definiram estratégias para reeleger o presidente Jair Bolsonaro (PL). Waguinho afirma que a sua participação no evento foi “institucional” e que os seus correligionários estão livres para apoiar “quem quiserem”, mas que ele tem lado definido, informou O Globo.

O grupo liderado pelo deputado estadual Márcio Canella (União), no entanto, faz campanha por Bolsonaro e ainda tenta converter alguns de seus colegas para que se juntem à campanha na Baixada Fluminense. Waguinho dá de ombros para o afilhado político e garante ter a maioria do partido. “A maioria está comigo, o apoio será declarado na hora certa”, resumiu.

Com a liberação da direção nacional do União Brasil para que seus filiados declarassem apoio a Jair Bolsonaro (PL) ou Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o diretório fluminense da legenda passou a viver um racha. Além de prefeito Belford Roxo, Waguinho exerce forte ascendência sobre a política da região da Baixada Fluminense.

A mulher dele, Daniela do Waguinho, foi a deputada federal mais votada do estado, com 213 mil votos. Apadrinhado dele, Márcio Canella foi o deputado estadual mais votado para a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Além disso,a sigla elegeu seis deputados federais e oito deputados estaduais.

