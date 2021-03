Com recorde de mortes em São Paulo, Doria decreta retorno às aulas presenciais no Estado

247 - O governador de São Paulo. João Doria (PSDB). publicou um decreto neste sábado (27) que torna essencial a retomada das aulas da rede pública e instituições privadas de ensino.

O decreto entra em vigor imediatamente, portanto fica autorizado o retorno das atividades educacionais em todo o estado. Apesar disso, as escolas não devem voltar imediatamente. De acordo com a GloboNews, o governo só deverá autorizar o retorno a partir de 11 de abril, data em que se encerra a fase emergencial no Estado.

A medida acontece no memomento mais dramático da pandemia, em que o estado registra 1051 óbitos nas últimas 24 horas.

Na sexta (26), o governo anunciou a prorrogação da fase emergencial da quarentena até 11 de abril. “Em virtude dos números da pandemia e da insistência do crescimento da pandemia, apesar de todas as medidas adotadas, o Governo de São Paulo prorroga até o dia 11 de abril a fase emergencial”, disse o vice-governador Rodrigo Garcia.

