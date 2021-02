Com recorde pelo terceiro dia, SP pode ter esgotamento de leitos de UTI para Covid-19 em 3 semanas

247 - O coordenador do Centro de Contingência Contra a Covid-19, o médico Paulo Menezes, afirmou que o estado de São Paulo pode ter esgotamento de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em três semanas devido ao cenário classificado por ele como "bastante preocupante". A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Nessa quarta-feira (24), a principal unidade federativa do País bateu o recorde de internações por Covid-19 em UTI desde o início da pandemia, chegando a 6.657 pacientes com suspeita ou confirmação da doença em terapia intensiva. Também foi constatado um aumento na média diária de novas hospitalizações - a parcial desta semana foi de 1.678, o que representou um aumento de 15,1% em cerca de 10 dias. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 69% no estado, média que chega a 69,3% na Grande São Paulo.

De acordo com Menezes, a situação foi consequência principalmente das aglomerações registradas nos últimos 10 dias, especialmente no carnaval, mas também pode ter sido intensificada por outros fatores, como a circulação de variantes do coronavírus com maior capacidade de contágio, como a de Manaus.

O governador João Doria (PSDB) afirmou que 900 mil doses da vacina coronavac foram entregues ao estado nessa quarta-feira (24). Na quinta-feira (25) e na sexta (26) serão entregues 600 mil unidades por dia, mesmo número que será enviado no domingo (28). Para os meses seguintes, a previsão é chegar às 46 milhões de doses até o fim de abril e totalizar 100 milhões de vacinas até 30 de agosto.

