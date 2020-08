Com salário de R$ 10 mil, jovem de 19 anos assume secretaria de Meio Ambiente no Rio

247 - O estudante Yuri Santos Oliveira, de 19 anos, assumiu no dia 3 de abril o cargo de secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Japeri, na Baixada Fluminense (RJ). Mesmo sem experiência na área ambiental, ele recebe salário de R$ 10 mil. O jovem empresa a mãe dele, Fabiana, e a avó, Lúcia.

De acordo com informações do portal G1, o estudante é matriculado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ) de Paracambi e substituiu Kérly Gustavo Bezerra Lopes, que pediu exoneração no dia 31 de março para se candidatar a vereador.

Apesar ada remuneração, Oliveira recebeu pelo menos duas parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Os pagamentos acontecerem em abril e maio, quando ele já era secretário.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.