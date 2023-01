Comando Militar do Sudeste prepara operação para desmontar acampamentos golpistas em São Paulo

Apoie o 247

247 - O Comando Militar do Sudeste está preparando uma operação para desmobilizar todas as áreas ocupadas por manifestantes golpistas em São Paulo. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, “o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante militar do Sudeste, aguarda instruções de Brasília enquanto negocia com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, agora sob o comando do capitão Derrite, deputado federal bolsonarista indicado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos”).

Ainda segundo a reportagem, a expectativa é que o ‘bom senso’ prevaleça e os acampamentos sejam desmontados de forma pacífica, mas não serão feitas exceções. Na capital paulista, os golpistas estão concentrados na Avenida Sargento Mario Kozel Filho, que fica em frente ao quartel e que também é uma das vias de acesso à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

O desmonte das estruturas golpistas ocorre nos atos de terrorismo promovidos por bolsonaristas e militantes da extrama direota registrados em Brasília neste domingo (8) e, atmbém, em cumprimento a uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alxandre de Moraes.

