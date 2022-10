Comendador Levy Gasparian, cidade em que Jefferson foi preso pela PF, deu vitória a Lula no primeiro turno

No município com pouco mais de oito mil eleitores, Lula teve 56,14% dos votos no último dia 2 de outubro, contra 37,19% do candidato à reeleição edit

Apoie o 247

ICL

247 - O município de Comendador Levy Gasparian, no centro-sul do Rio de Janeiro, cenário do ataque do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) a agentes da Polícia Federal recebidos pelo ex-parlamentar com mais de 20 tiros e duas granadas, por se recusar a ser preso, foi uma das 22 cidades fluminenses que deram vitória ao ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno das eleições.

De acordo com reportagem de O Globo, no município com pouco mais de oito mil eleitores, Lula teve 56,14% dos votos no último dia 2 de outubro, contra 37,19% do candidato à reeleição.

Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2018, no primeiro turno da eleição, Bolsonaro havia vencido em Levy Gasparian (40,37% dos votos, contra 31,98% de Fernando Haddad, do PT). Já no segundo turno, o eleitor virou a chave e, naquele ano, Haddad superou Bolsonaro em Levy Gasparian (50,78%, contra 49,22%).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.