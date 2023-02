Comerciantes do litoral de SP temem linchamentos após alta de preços de alimentos

A Secretaria da Justiça e Cidadania do estado de São Paulo informou que recebeu relatos de comerciantes ameaçados por denunciarem preços abusivos em cidades do litoral paulista edit

247 - O Secretário da Justiça e Cidadania do estado de São Paulo, Fábio Prieto, enviou equipes do Procon-SP ao litoral norte paulista para investigar os supostos preços abusivos. De acordo com a pasta, comerciantes estão preocupados com a hipótese de linchamentos virtuais e atos de depredação após denunciarem alta sem justa causa nos valores de alguns produtos, como a venda de água por R$ 93, macarrão por R$ 20 e café por quase R$ 30.

Segundo Fábio Prieto, a Secretaria da Justiça recebeu relatos de comerciantes que foram ameaçados. "Até agora, só apuramos que os empresários estão colaborando com a comunidade. Vamos continuar com a fiscalização vigilante, mas dentro da lei", afirmou o secretário em entrevista à coluna de Mônica Bergamo.





